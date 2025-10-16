На ЗАЭС заявили, что отключение электроэнергии не повлияло на ее работу

Запорожская АЭС уже четвертую неделю обеспечивается энергоснабжением с помощью резервных дизель-генераторов, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Кратковременное отключение энергоснабжения в Запорожской области не оказало влияния на работу Запорожской АЭС, которая больше трех недель находится на электропитании от резервных генераторов. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Кратковременное отключение электричества в Запорожской области не оказало какого-либо воздействия на безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС. Станция уже четвертую неделю обеспечивается энергоснабжением с помощью резервных дизель-генераторов. Они работают штатно, запасов топлива достаточно", - сказала она.

Кратковременное отключение электроэнергии произошло в Запорожской области, причины инцидента устанавливаются, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания.

Запорожская АЭС уже 23 дня работает на аварийных дизель-генераторах, поскольку все линии внешнего энергоснабжения повреждены в результате боевых действий и не функционируют. Последняя, высоковольтная ЛЭП 750 кВ "Днепровская", повреждена из-за обстрела ВСУ 23 сентября, специалисты не могли приступить к ее восстановлению из-за обстрелов противника. Еще одна линия, 330 кВ "Ферросплавная-1", отключена с 7 мая, повреждение находится на подконтрольной Украине территории на правом берегу Днепра. 9 октября в МАГАТЭ заявили, что процесс восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС начался после контактов агентства с российской и украинской сторонами. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев ранее сообщил, что в пятницу может быть принято решение о периоде "тишины" для создания возможности ремонта ЛЭП на ЗАЭС.