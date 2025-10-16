В Вологодской области алкомаркеты переформатируют в продуктовые магазины

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Алкомаркеты федеральных сетей переформатируют в продуктовые магазины формата "у дома", в ассортименте которых алкоголь будет занимать не более 20%. Первый такой магазин откроется в Вологде на следующей неделе, а в целом по региону переформатирование намерены провести до конца этого года, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"С крупными сетями мы сейчас уже подходим к окончательной и принципиальной, я надеюсь, договоренности относительно того, что эти сети переименуются, будут называться сетями продуктовых магазинов "У дома". Уже есть согласованный логотип, ребрендинг. Первый магазин такой сети должен появиться в Вологде на следующей неделе, и все десятки магазинов этих сетей мы предполагаем обновить, переформатировать к концу декабря", - сообщил Филимонов на оперативном совещании областного правительства.

Предполагается, что алкоголь составит не более 20% от общей товарной массы на полках. А торговать им можно будет только в обозначенное время - с 12 до 14 часов по будням, без ограничений в выходные, и только в отдельных залах. При этом в регионе закрылись или перестали торговать спиртным 389 алкомаркетов из 610, отметил губернатор.

"Сети демонстрируют договороспособность, выражаю благодарность их акционерам. Надеюсь, на принципиальные, партнерские договоренности <…>. Не самоцель - ликвидировать алкомаркет, а, наоборот, помочь, чтобы предприниматели могли обратиться в областной фонд микрокредитования, чтобы по нашей программе "5-3-3" получить возможность оживления собственного бизнеса. Мы поддерживаем малый и средний бизнес, предлагаем деньги на переформатирование точки - до 5 млн рублей под 3% годовых на три года. Создавайте свой проект - кафе, бар, ресторан, паб, пиццерию. Хотите, с алкогольной лицензией, но это должен быть качественно другой уровень сервиса. Мы поддерживаем малый и средний бизнес и содействуем туристической привлекательности. Всю ликвидность перекачиваем из алкомаркетов в общепит, чтобы турист ехал, и он поехал [в регион]. Мы серьезно раскручиваем маховик туристической привлекательности региона", - отметил губернатор.

Как подчеркнул глава региона, такой поддержки МСП в области "отродясь не бывало", и АНО "Агентство стратегических инициатив" поддерживает эти начинания.

С 1 марта 2025 года в Вологодской области действуют ограничения по продаже спиртного. Его можно купить по будням с 12:00 до 14:00 и без ограничений в заведениях общепита с соответствующей лицензией, и без ограничений в выходные и отдельные праздничные дни. Введены дополнительные ограничения на продажу алкоголя в подвальных помещениях, цокольных этажах и пристроенных помещениях многоквартирных домов, чтобы вытеснить из дворов "наливайки".