Стоимость серебра превысила $53 за унцию

К 18:53 мск стоимость металла составляла $53,34 за унцию

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) демонстрировала рост почти на 4% и обновила исторический максимум, превысив $53 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 18:23 мск, цена на драгметалл росла на 3,95% и составляла $53,4 за тройскую унцию. К 18:53 мск стоимость серебра замедлила рост до $53,34 за унцию (+3,83%).

В то же время фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex находился на уровне $4 290,5 (+2,12%).