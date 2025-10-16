Минцифры допустило жесткие меры против Apple при неисполнении требования ФАС

Речь идет об обеспечении на устройствах с операционной системой iOS возможности использования российских поисковиков по умолчанию

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минцифры РФ поддерживает требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к Apple обеспечить на устройствах с операционной системой iOS возможность использования российских поисковиков по умолчанию и допускает жесткие меры в отношении корпорации, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

"Минцифры поддерживает позицию ФАС по безусловному исполнению Apple требования по "окну выбора" (поисковых систем - прим. ТАСС). И считаем, что в случае, если Apple не исполнит [требование], необходимо вводить жесткую ответственность. Потому что Google исполнил", - сказал министр.

Ранее ФАС направила Apple соответствующее письмо, ответ на которое корпорация должна представить до 31 октября 2025 года.