Утвержден проект протокола нового вида автоматического обмена информацией в СНГ

Страны будут обмениваться такими данными сведениями о долевом участии в организациях, зарегистрированных в содружестве

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Утвержден проект протокола нового вида автоматического обмена информацией в странах СНГ, они будут обмениваться такими данными сведениями о долевом участии в организациях, зарегистрированных в содружестве. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ по итогам XXXII заседания Координационного совета руководителей налоговых служб государств-участников СНГ, прошедшем в Санкт-Петербурге под председательством Федеральной налоговой.

"На заседании был утвержден проект протокола, который предусматривает новый вид автоматического обмена информацией - сведения о долевом участии в организациях, зарегистрированных в странах СНГ", -говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что был утвержден наднациональный справочник кодов видов полученных доходов, сведениями о которых обмениваются налоговые службы стран СНГ на ежегодной основе. "Этот справочник позволит устранить неясности с точки зрения применения соглашений об избежание двойного налогообложения, в том числе с точки предоставления зачетов налога на доходы физических лиц, полученных за рубежом", -отметили в ФНС.

Кроме того, по результатам заседания были подготовлены основные положения трансграничного электронного документооборота для проведения пилотных проектов между странами СНГ. "Cтороны договорились продолжить работу по цифровой прослеживаемости", - сообщили в ведомстве.

Глава ФНС РФ Даниил Егоров подчеркнул, что трансграничный электронный документооборот - это глобальный инфраструктурный проект, который позволяет снизить издержки бизнеса, внедрить новые сервисы налогового администрирования и создать основы для государственного управления на основе данных. По его словам, начинается этап практического применения этих решений, что позволит сделать взаимодействие между странами максимально быстрым и удобным как для бизнеса, так и для госорганов. Он также отметил, что представленный участниками заседания опыт по использованию решений, доказавших свою эффективность, может быть адаптирован каждой из стран СНГ.