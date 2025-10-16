Захарова: Россия и Сербия ищут оптимальное решение по NIS

Это поможет преодолеть искусственно созданные американской администрацией проблемы, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Москва и Белград ищут оптимальное решение по компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), чтобы преодолеть искусственно созданные американской адмиNISтрацией проблемы. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства.

Дипломат отметила, что энергетика остается одним из ключевых направлений российско-сербского взаимодействия. "В последнее время в данном контексте общественное внимание приковано к ситуации вокруг российско-сербского совместного предприятия АО "Нефтяная индустрия Сербии", против которого еще в январе текущего года Минфин США ввел санкции. С 9 октября американские ограничения вступили в силу, - сказала Захарова. - В свое время именно благодаря усилиям российского инвестора NIS из убыточной компании превратилась в современную и эффективную структуру нефтеперерабатывающего сектора, лидера отрасли на Балканах".

По ее словам, приватизация этой компании была оформлена российско-сербским межправсоглашением от 2008 года, тогда как Вашингтон никогда не имел к сделке никакого отношения. "В нынешних условиях нам и нашим сербским партнерам приходится искать оптимальное решение, чтобы преодолеть искусственно созданные американской администрацией проблемы", - отметила Захарова.

"Будем делать это с опорой на соглашение 2008 года с обязательным учетом интересов России и Сербии. Всегда ответственно подходили к выстраиванию работы NIS, - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ. - Отдаем себе отчет, насколько значимо во всех смыслах для Белграда успешное функционирование этого предприятия".

"Что касается конкретно NIS, то продолжаем в тесном контакте с Белградом поиск оптимального решения. Разделяем в этой связи высказанную президентом Сербии Александаром Вучичем позитивную оценку по итогам очередного раунда переговоров с российскими представителями 13 октября в сербской столице, - сказала Захарова. - Предстоит непростая работа".

Надежный поставщик

"На протяжении десятилетий Россия является надежным поставщиком углеводородов в Сербию, обеспечивает энергетическую стабильность этой дружественной страны как необходимое условие ее конкурентоспособного экономического развития", - заявила дипломат.