Захарова уверена, что Сербия оградит энергосотрудничество от посягательств

Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала введение США санкций против российско-сербского совместного предприятия

Здание "Нефтяной индустрии Сербии" © frantic00/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия убеждена, что Сербия защитит двустороннее энергетическое сотрудничество от внешних посягательств. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Убеждены, что сербские друзья, как и мы, искренне заинтересованы в том, чтобы оградить наше двустороннее сотрудничество от внешних посягательств", - сказала она, комментируя введение США санкций против российско-сербского совместного предприятия "Нефтяная индустрия Сербии".