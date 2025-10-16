Захарова уверена, что Сербия оградит энергосотрудничество от посягательств
16:41
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия убеждена, что Сербия защитит двустороннее энергетическое сотрудничество от внешних посягательств. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
"Убеждены, что сербские друзья, как и мы, искренне заинтересованы в том, чтобы оградить наше двустороннее сотрудничество от внешних посягательств", - сказала она, комментируя введение США санкций против российско-сербского совместного предприятия "Нефтяная индустрия Сербии".