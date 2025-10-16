Россия в августе заняла третье место по доле в общей стоимости импорта газа в ЕС

Суммарно Евросоюз в августе приобрел у России газа на €959 млн

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия в августе заняла третье место после США и Алжира в общей стоимости импорта газа в ЕС с долей в 15,4% против 14,5% в июле, следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС.

Суммарно Евросоюз в августе приобрел у России газа на €959 млн.

США с поставками своего СПГ заняли первое место - 29,9% и €1,9 млрд. На втором месте оказался Алжир с долей 19,5% и объемами поставок в Европу на €1,2 млрд. Норвегия расположилась на четвертом месте с 12,1% и €752 млн. Пятерку лидеров замкнула Великобритания - 9% и €549 млн.

В целом в январе - августе 2025 года доля России в импорте газа странами ЕС составила 16,2% (третий показатель среди всех поставщиков) против 18,8% годом ранее. Суммарные закупки ЕС российского газа в январе - августе выросли на 8% - до €9,75 млрд. Лидером по поставкам газа в Евросоюз являются США - 29,2%, на втором месте - Алжир (16,5%), на четвертом - Норвегия (12,3%).

О планах ЕС по отказу от российского газа

Ранее Еврокомиссия (ЕК) обнародовала инициативы по отказу от российского газа. В дорожной карте заявлено о намерении запретить новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года. ЕК также хочет запретить закупки трубопроводного газа и СПГ из РФ к концу 2027 года. Окончательные юридически обязывающие предложения должны утвердить страны - члены сообщества в Совете ЕС.

В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году. При этом стоимость закупок российского СПГ для Евросоюза выросла почти в 4,6 раза за три года за счет увеличения цен. До 2022 года на российский газ приходилось 40% от общего импорта этого энергоносителя в ЕС, к 2023 году его доля снизилась до примерно 15%, однако в 2024 году вновь начала расти и достигла почти 19%, что вызвало недовольство Брюсселя.