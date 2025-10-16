Силуанов призвал к сбалансированному развитию стран

Глава Минфина отметил, что в мире ключевую роль должны играть долгосрочные стратегии устойчивой траектории развития

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. В сложившейся макроэкономической ситуации в мире ключевую роль должны играть долгосрочные стратегии устойчивой траектории развития. Страны должны следовать фундаментальным принципам сбалансированного развития, в том числе в вопросах снятия барьеров в торговле и движении капитала, приводятся слова министра финансов РФ Антона Силуанова в материалах на сайте МВФ к пленарному заседанию Международного валютно-финансового комитета.

"Учитывая накопленные диспропорции и текущие вызовы, сегодня ключевую роль при проведении макроэкономической политики должны играть долгосрочные стратегии обеспечения устойчивой траектории развития. Текущий опыт стран показывает, что непродуманная фискальная политика приводит к разбалансировке экономики, что несет в себе множественные риски, - отметил министр. - На этом фоне основной стратегией для стран должно стать следование фундаментальным принципам сбалансированного развития: национальные усилия должны быть сосредоточены на ответственном управлении государственными финансами, снятии барьеров в торговле и движении капитала, а также проведении структурных реформ, обеспечивающих устойчивый рост".