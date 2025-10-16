Силуанов: трансформация экономики РФ повышает доходы

Она также создает новые рабочие места, заявил министр финансов

Редакция сайта ТАСС

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Трансформация экономики России создает новые рабочие места и увеличивает доходы граждан, при этом Россия переходит к траектории устойчивого экономического роста, приводятся слова министра финансов РФ Антона Силуанова в материалах на сайте МВФ к пленарному заседанию Международного валютно-финансового комитета.

"Структурная трансформация экономики сопровождается созданием рабочих мест и повышением доходов граждан. За последние два года уровень безработицы опустился до исторического минимума (2,1% в августе 2025 года)", - отметил Силуанов. Рост реальных располагаемых доходов населения за I полугодие оценивается в 7,8% .

Министр подчеркнул, что экономика России постепенно переходит к траектории сбалансированного и устойчивого экономического роста. "Чрезмерный уровень спроса, который сформировался в 2023-2024 годах, устойчиво сокращается, что необходимо для снижения инфляции, процентных ставок в экономике и обеспечения нового качества экономического роста", - добавил он.

Также, по словам Силуанова, в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры ключевое внимание необходимо уделять повышению устойчивости к внешним вызовам. Он напомнил, что в этом смысле бюджетная политика, сформированная на принципах сбалансированности, является прочной основой для обеспечения устойчивого роста экономики и реальных доходов граждан.