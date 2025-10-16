Молния

Силуанов: мировая экономика развивается по негативному сценарию

Геополитическая борьба дорого обходится всем странам, а рост возникающих противоречий тормозит деловую активность по всему миру, говорится в заявлении министра финансов РФ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мировая экономика развивается по негативному сценарию, геополитическая борьба дорого обходится всем странам, а рост возникающих противоречий тормозит деловую активность по всему миру, говорится в заявлении министра финансов РФ Антона Силуанова к пленарному заседанию Международного валютно-финансового комитета, опубликованном на сайте МВФ.

"Мировая экономика сегодня развивается по негативному сценарию: усиление геополитических противоречий тормозит деловую активность по всему миру - в настоящее время среднесрочные прогнозы по темпам роста мировой экономики самые низкие за последние десятилетия, - отметил министр. - Геополитическая борьба дорого обходится всем странам, так как провоцирует проведение несбалансированной фискальной политики - огромного наращивания расходов, роста задолженности. Сегодня нагрузка на государственные финансы большинства стран остается чрезмерно высокой, причем большинство экономик все еще не сформулировали стратегии бюджетной консолидации, что приводит к увеличению бюджетных рисков по всему миру".

Вместе с тем уровень мирового долга остается критически высоким, а расходы на его обслуживание уже вытесняют жизненно важные государственные траты, подчеркнул Силуанов. Он напомнил, что, согласно октябрьским оценкам МВФ, рост мирового ВВП будет удерживаться на уровне чуть выше 3%, что является историческим минимумом, так как средний темп прироста мирового ВВП за 2000-2019 годы составляет 3,8%.

"Еще один источник дестабилизации сегодня - "тарифные войны" между странами. Причем текущие протекционистские настроения характеризуются "эффектом домино". Действия крупных экономик вынуждают другие страны принимать ответные или защитные меры, что создает спираль протекционизма. На смену простым тарифам приходят сложные системы субсидий, требования к локализации и экологические стандарты, которые являются более изощренными инструментами протекционизма", - указал министр.

При этом негативный экономический эффект проявляется и в странах, которые вводят санкционные и протекционистские меры, уточнил Силуанов. "Например, страны еврозоны столкнулись с огромными бюджетными дисбалансами, рекордным госдолгом и исторически низкими темпами экономического роста - менее 1%", - подчеркнул он.