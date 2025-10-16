Эксперт Радченко: минусовые температуры в Крыму не повредят посевам

Почва еще теплая, сообщила заместитель директора НИИ сельского хозяйства региона по научной работе

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Снижение температуры воздуха в республике Крым до минусовых показателей не сказалось на посевах озимых культур. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе Людмила Радченко.

Как сообщили в Крымском гидрометцентре, ночью 16 октября температура воздуха в Республике Крым снизилась до минусовых значений. Максимально низкая температура была зарегистрирована в Нижнегорском районе - минус три градуса.

"В целом, средняя температура нормальная для развития озимых, очень даже хорошая, оптимальная. Сейчас снижение даже до минуса абсолютно никакого вреда для озимых не несет. Почва еще теплая <...>, наверное, градусов 15-17. То есть условия по температуре для зимы оптимальные", - сказала Радченко.

Несколько волн заморозков в Республике Крым было зафиксировано весной. Тогда в Минсельхозе Крыма сообщали, что такие погодные явления, особенно в совокупности с волнами жары, повлияют на урожай: прогнозировались потери миндаля, черешни и сливы на15%, сокращение урожайности озимой пшеницы до 60% в отдельных районах, а также потери до 7% винограда.

Согласно данным Крымского гидрометцентра, в ближайшие дни температура днем будет достигать 12-17 градусов тепла, в ночное время - от двух градусов мороза до 10 градусов тепла.