Ульянов: РФ предложила МАГАТЭ присутствовать при ремонте линий на ЗАЭС

Это обеспечило бы дополнительные гарантии безопасности, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российская сторона предложила представителям секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) присутствовать при ремонте поврежденных линий электропередачи на Запорожской атомной электростанции. По словам постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, это обеспечило бы дополнительные гарантии безопасности на станции в момент ремонта.

"Мы предложили, чтобы во время работ на месте присутствовали представители секретариата МАГАТЭ, - рассказал дипломат в комментарии "Известиям". - Их присутствие будет служить дополнительной гарантией, что не будет обстрелов". По его словам, вероятно, если на месте будут присутствовать и представители прессы, это даст дополнительные гарантии безопасности.

При этом Ульянов отметил, что Киев "какое-то время отмалчивался", прежде чем дать положительный ответ по ремонту поврежденных ЛЭП. При этом начать придется в данном случае с непосредственного разминирования трассы, ведущей к поврежденному участку линий, обратил внимание российский постпред.

"Короче говоря, вчера мы подтвердили гарантии безопасности и, в принципе, готовы приступить к работе. Но здесь требуется, чтобы украинцы подтвердили, что в хронологическом порядке их прежние гарантии продолжают действовать", - заметил он, выразив надежду, что "так и произойдет". По словам дипломата, это "пример того, как можно по-деловому решать подобные вопросы".

Ранее глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что ремонт ЛЭП "Днепровская" и "Ферросплавная" может занять порядка шести-семи дней. При этом ситуация требует "выделения времени тишины" для осуществления ремонтных работ, а это "очень непростое решение, требующее зеркальности" с обеих сторон.