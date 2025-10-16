Россия может принять участие в восстановлении энергетического потенциала Кубы

Стороны отметили положительные результаты сотрудничества в нефтегазовой сфере

МОСКВА, 16 октября./ТАСС/. Россия и Куба рассмотрели варианты восстановления энергетического потенциала Гаваны с участием российских компаний. Об этом сообщили в Минэнерго РФ по итогам встречи министра энергетики Сергея Цивилева с министром энергетики и горнорудной промышленности Кубы Висенте де ла О Леви.

Стороны обсудили взаимодействие стран в сфере топливно-энергетического комплекса и отметили положительные результаты сотрудничества в нефтегазовой сфере.

"Участники переговоров рассмотрели различные варианты восстановления энергетического потенциала Кубы с привлечением российских компаний", - подчеркнули в Минэнерго.

Кроме того, Куба выразила заинтересованность в развитии генерации на основе возобновляемых источников энергии, в частности, солнечных электростанций.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме Москва и Гавана обсудили возможность проработки стратегии энергетического сотрудничества двух стран.

О ситуации в энергетике на Кубе

В марте 2025 года национальная энергосистема Кубы вышла из строя после аварии на подстанции Дьесмеро. Предыдущий крупный сбой в электроэнергетике Кубы случился в октябре 2024 года. Тогда несколько раз подряд выходила из строя крупнейшая в стране ТЭС имени Антонио Гитераса, что стало причиной последующего отключения всей национальной системы электроснабжения страны.

В феврале президент Кубы Мигель Диас-Канель открыл первый в стране парк солнечной энергетики. Кубинские власти неоднократно подчеркивали важность развития альтернативных источников энергии в стране, испытывающей серьезные трудности в сфере электроэнергетики в связи с сильной изношенностью электростанций, а также из-за проблем с доставкой топлива, главной причиной которых на острове считают многолетнее торгово-экономическое эмбарго со стороны США.