В Киеве отменили экстренные отключения света

Также аварийные отключения электричества стали отменять в Николаевской, Львовской и Черкасской областях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Экстренные отключения света отменили в столице Украины, Киевской области и некоторых других регионов страны, сообщили в энергетическом холдинге "ДТЭК".

"Киев, Киевская область, Днепропетровская область, Одесская область: экстренные отключения отменены", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Также аварийные отключения электричества стали отменять в Николаевской, Львовской и Черкасской областях, следует из сообщений региональных энергетических компаний. Утром аварийные отключения вводили в Киеве и других регионах.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К выходным ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики.