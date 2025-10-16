Дмитриев обозначил сроки и стоимость сооружения соединяющего США и РФ тоннеля

Тоннель может быть построен менее чем за восемь лет, а его стоимость не будет превышать $8 млрд, считает спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев © Алексей Никольский/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Тоннель, который соединил бы РФ и Аляску через Берингов пролив, может быть построен менее чем за восемь лет, а его стоимость не будет превышать $8 млрд. Такую идею выдвинул спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Представьте, что вы соединяете США и Россию, Америку и Афроевразию туннелем Путина-Трампа - 70-мильным мостом, символизирующим единство. Традиционная стоимость составляет более $65 млрд, но технологии The Boring Company (созданная Илоном Маском компания по разработке и продвижению технологий строительства тоннелей - прим. ТАСС) могут снизить ее до < $8 млрд. Давайте строить будущее вместе!", - написал он в Х.

Как отметил Дмитриев, такой тоннель, проходящий через железную дорогу и грузовой транспорт, открывает путь для совместной разработки ресурсов. В то же время, по его словам, россйиско-американские проекты создают рабочие места и стимулируют экономику.

"РФПИ уже инвестировал и построил первый в истории железнодорожный мост между Россией и Китаем. Пришло время сделать больше и впервые в истории человечества соединить континенты. Пришло время соединить Россию и США", - заключил Дмитриев.