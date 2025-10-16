В Магаданской области построят дата-центр мощностью 150 МВт

Проект создаст новые рабочие места, увеличит налоговые поступления и обеспечит развитие цифровой инфраструктуры региона

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Дата-центр мощностью 150 МВт, который будет обеспечиваться электроэнергией Усть-Среднеканской ГЭС, построят в Магаданской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Носов.

"На площадке Российской энергетической недели в присутствии министра энергетики РФ Сергея Цивилева подписали соглашение между правительством Магаданской области, ПАО "Русгидро" и АФК "Система". Речь идет об обеспечении электроэнергией Усть-Среднеканской ГЭС нового дата-центра мощностью до 150 МВт, строительство которого готовится в Магаданской области", - написал губернатор Магаданской области.

По его словам, проект станет одним из крупнейших в стране, создаст новые рабочие места, увеличит налоговые поступления и обеспечит развитие цифровой инфраструктуры области.

Усть-Среднеканская ГЭС им. А. Ф. Дьякова - гидроэлектростанция на реке Колыме, в Среднеканском городском округе Магаданской области. Строительство объекта было завершено в 2024 году. Ввод станции имеет значение для обеспечения надежного энергоснабжения региона и развития горнодобывающей промышленности.