На Чукотке планируют ввести в эксплуатацию атомную станцию малой мощности

Площадкой станет месторождение Совиное

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Атомная станция малой мощности может быть построена на Чукотке к 2030 году, что позволит запустить промышленные проекты в труднодоступных территориях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Кузнецов.

"Перспективы строительства в округе атомной станции малой мощности на базе отечественной реакторной установки "Шельф-М" обсудили на встрече с Первым заместителем Генерального директора по развитию новых продуктов атомной энергетики ГК "Росатом" Александром Локшиным. Проект предполагает, что площадкой станет месторождение Совиное. Промышленную эксплуатацию станции можно начать в 2030 году", - написал Кузнецов.

По его словам, такой объект даст новые возможности для запуска промышленных проектов в труднодоступных территориях. "Сооружение наземной атомной станции малой мощности станет следующим шагом в обеспечении надежного энергоснабжения", - написал он.