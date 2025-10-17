Продажи автомобилей в РФ выросли на фоне прогнозируемого повышения утильсбора

Рост продаж произошел в Центральном, Южном, Сибирском и Уральском федеральных округах, уточняется в докладе Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Рост продаж легких коммерческих и легковых автомобилей зафиксирован в сентябре в части федеральных округов России в связи с прогнозируемым повышением утилизационного сбора. При этом производство автомобилей в стране снизилось, а спрос на автокредиты увеличился, следует из данных, опубликованных в докладе Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ".

Ранее Минпромторг подготовил проект постановления, согласно которому базовая ставка утильсбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Для физлиц, ввозящих автомобиль в Россию для личного пользования, предусмотрены льготные коэффициенты на транспортные средства до 160 л. с. - 3,4 тыс. за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за автомобиль старше трех лет. В случае утверждения предлагаемых изменений, они вступят в силу с 1 ноября 2025 года.

Уточняется, что рост продаж в связи с прогнозируемым утильсбором произошел в Центральном, Южном, Сибирском и Уральском федеральных округах.

В частности, в Центральной России в сентябре количество проданных легких коммерческих и легковых автомобилей было максимальным в 2025 году, в то время как за девять месяцев этого года продажи упали на 20,9% к 2024 году. По информации автодилеров Сибирского федерального округа, из-за утильсбора увеличились продажи новых и подержанных иномарок, в том числе в лизинг или рассрочку. Из анализа данных по Уральскому федеральному округу следует, что продажи новых машин в августе - сентябре находились вблизи рекордных показателей июля, - несмотря на то, что дилеры уменьшили объемы стимулирующих программ. По их оценкам, в ожидании повышения утильсбора на отдельные категории автотранспорта, повышенный спрос формируется не только на вторичном рынке, но и на авторынке в целом. Оживление продаж в преддверии повышения утилизационного сбора в сентябре отмечал также автодилер из Астраханской области (ЮФО).

Отмечается, что в Центральной России всплеск спроса на автомобили спровоцировали не только ожидания повышения утильсбора, а также акции и скидки на отдельные модели в условиях значительных складских запасов. С их учетом некоторые региональные автозаводы корректировали производственные планы: в июне - августе производство легковых автомобилей в макрорегионе заметно снизилось относительно предыдущих трех месяцев (с.к.).

Распродажи складских запасов автодилерами в июле и августе спровоцировали временный рост продаж легковых машин в помесячном выражении также в Северо-Западном федеральном округе. Кроме того, калининградский завод сообщил о росте продаж электромобилей: предприятие увеличило количество дилерских центров в других регионах, что позитивно отразилось на продажах. В то же время в сентябре продажи легковых автомобилей снизились.

О снижении производства "легковушек"

Некоторые региональные автозаводы скорректировали свои производственные планы в связи с запасами автомобилей на складах. В частности, в Центральной России в июне - августе производство легковых автомобилей относительно предыдущих трех месяцев заметно снизилось.

При этом автоконцерны продолжали реализацию запланированных проектов, надеясь на благоприятную конъюнктуру в будущем. На одном из автозаводов ЦФО началось возведение комплекса по производству автокомплектующих, его запуск планируется уже в 2026 году. На мощностях другого завода с июля налажено серийное производство кроссовера азиатской марки по технологии полного цикла. Одно предприятие макрорегиона в августе - сентябре запустило производство полного цикла трех моделей автомобилей.

Исключение в общероссийской динамике по снижению производства автомобилей составляет Северо-Западный федеральный округ, где в июле - августе объем производства легковых автомобилей возрос. При этом предприятия расширяли линейку выпускаемых автомобилей российских и азиатских марок.

В сентябре петербургский автозавод запустил серийное производство одной из отечественных моделей, которая ранее собиралась только на мощностях предприятия другого российского региона. Еще один производитель заключил соглашение о сборке новой азиатской модели. Также на динамику выпуска региональных автозаводов, считают аналитики Банка России, может оказать влияние подготовка таксопарков к ожидаемому вводу новых требований по локализации автомобилей такси.

Рост спроса на автокредиты

По данным Банка России, в целом по стране существенно вырос спрос на автокредиты. Автодилеры Сибири, Урала и Северо-Запада среди основных причин называют снижение цен со стороны автопроизводителей и маркетинговые акции автосалонов.

Кроме того, значительное влияние оказал накопленный отложенный спрос, снижение ставок по депозитам и ожидания повышения утилизационного сбора. Ставки по автокредитам снизились до уровня августа 2023 года. С мая 2025 года были расширены условия госпрограммы льготного автокредитования "Семейный автомобиль".