"СберНПФ": Более 70% россиян хотят корпоративную пенсию свыше 40 тыс. рублей

Для 37% граждан социальный пакет - обязательное условие при трудоустройстве, сообщили данные опроса

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Более 70% опрошенных россиян хотели бы получать корпоративную пенсию от 40 тыс. рублей, а наличие у работодателя корпоративной пенсионной программы (КПП) важно для 26% респондентов, выяснили "СберНПФ" и сервис "Работа.ру" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Как отмечается в исследовании, 8% россиян будут рады получать до 20 тыс. рублей, 18% устроили бы 20-40 тыс., а 74% - свыше 40 тыс. рублей корпоративной пенсии.

В целом для 37% граждан социальный пакет - обязательное условие при трудоустройстве. Еще для 57% - это приятный, но не решающий бонус при выборе места работы. 12% участников опроса не придают значения соцпакету.

Самой важной опцией социального пакета россияне назвали добровольное медицинское страхование (ДМС) - в его необходимости убеждены 79% опрошенных. По 41% респондентов отметили оплату обучения и питания. Для 34% россиян в соцпакете имеет значение страхование от несчастных случаев, еще для 32% - подарки для сотрудников и их детей. В пользу КПП и оплаты абонемента в фитнес-клуб высказались по 26% опрошенных, скидок на товары и услуги компании и партнеров - 25%.

Только у 7% участников опроса уже есть КПП. 20% не знают, предлагает ли текущий работодатель эту льготу, а у большинства (73%) корпоративной пенсионной программы нет. Из тех, у кого есть такая возможность, 44% участвуют в программе, 25% хотят заключить договор, а 31% пока не планируют подключать КПП.

По словам генерального директора "СбераНПФ" Ольги Изюмовой, каждый пятый респондент заинтересован в участии в корпоративной пенсионной программе по формату ПДС (программа долгосрочных сбережений). "Такой продукт позволяет сформировать капитал для будущего за счет софинансирования государства и работодателя и позволяет досрочно снять средства в особых случаях. Интерес к долгосрочным накопительным продуктам растет, и мы связываем это с повышением финансовой грамотности населения", - отметила она.

Исследование "СберНПФ" и сервиса для поиска работы "Работа.ру" проводилось в начале октября 2025 года на всей территории России среди экономически активного населения старше 18 лет с участием 3,2 тыс. респондентов.