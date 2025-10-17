Глава ТПП: Россия и Африка могут нарастить объем взаимной торговли до $50 млрд

Показатель может быть достигнут к концу десятилетия, заявил Сергей Катырин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россия и Африка могут существенно нарастить объем взаимной торговли к концу десятилетия, до порядка $50 млрд, заявил ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"За последние пять лет товарооборот России со странами Африки вырос более чем на 60% - с $16,8 млрд до $27,7 млрд. Динамика впечатляющая, и мы уверены, что к концу десятилетия этот показатель увеличится до уровня около $50 млрд", - сказал Катырин.

Он пояснил, что рост обеспечен прежде всего расширением поставок продовольствия, минеральных удобрений, энергоносителей, а также машиностроительной и химической продукции. В настоящее время активно развиваются направления, связанные с агротехнологиями, переработкой сельхозсырья, логистикой и строительством. Катырин также отметил, что увеличивается доля расчетов в национальных валютах, что делает торговлю более устойчивой к внешним колебаниям.

"Мы видим рост спроса на российские товары и технологии. Африканский рынок нуждается в инфраструктуре в сферах недропользования, цифровизации, атомной и гидроэнергетики, а Россия обладает опытом и компетенциями для ее создания. В этом и есть источник дальнейшего роста - переход к комплексным промышленным и технологическим проектам", - подчеркнул глава ТПП РФ.

По его словам, африканский континент сегодня - это не только рынок будущего, но и зона активного экономического роста. "Сотрудничество наших стран развивается уверенно, несмотря на внешние ограничения. Запущен специальный инвестиционный механизм для поддержки российских компаний, работающих на африканском континенте. Мы высоко оцениваем перспективы взаимодействия африканских институтов с БРИКС, ЕАЭС и ШОС. Из 20 быстрорастущих экономик мира 12 находятся в Африке - это убедительный сигнал для инвесторов", - добавил Катырин.