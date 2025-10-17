"Т плюс" может модернизировать Ижевскую и Самарскую ТЭЦ

Идет подготовка к конкурсным отборам и проведению необходимых процедур по согласованию о подготовке заявок по двум проектам, сообщил глава компании Павел Сниккарс

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. "Т плюс" не исключает возможность направления заявок на участие в конкурентом отборе модернизации Ижевской и Самарской ТЭЦ при новых параметрах, утвержденных правительством. Об этом журналистам сообщил глава компании Павел Сниккарс в кулуарах Российской энергетической недели.

По его словам, "Т плюс" готовится к этим конкурсным отборам и планирует провести необходимые процедуры по согласованию о подготовке заявок по двум проектам.

"Параметры КОММода, которые были утверждены правительством, соответствуют реальной себестоимости рынка, хоть это скорее состояние рынка на момент 2022-2023 годов, все-таки это больше соответствует нашим запросам. Надеюсь, будем участвовать. Время есть ещё до 31 октября", - подчеркнул Сниккарс.

В сентябре в интервью ТАСС глава "Т плюс" сообщил о готовности компании вернуться к работе над Ижевской и Самарской ТЭЦ и возможном участии в конкурентном отборе мощности и модернизации. Сниккарс уточнял, что для станций уже изготовлена часть оборудования.

Ранее правительство утвердило новые параметры при отборе проектов модернизации. Срок отбора объектов с запланированным вводом в эксплуатацию в 2029 году был перенесен с 1 на 31 октября текущего года.

Программа модернизации тепловой энергетики предусматривает обновление до 2030 года до 47 ГВт энергомощности в целях замедления темпа старения оборудования и повышения надежности энергоснабжения потребителей. Модернизация мощностей, отобранных в рамках КОММод, финансируется за счет платежей промышленных потребителей.

Основные направления деятельности "Т плюс" - генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 14 млн физических лиц и свыше 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал·ч.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.