Кабмин продлит квоты на вывоз минеральных удобрений до мая 2026 года

Такая мера позволит наладить бесперебойную работу сельхозтоваропроизводителей

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Правительство РФ скорректирует и продлит квоты на вывоз минеральных удобрений, которые будут действовать в период с декабря 2025 года по май 2026 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство приняло решение продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Согласно подписанному постановлению, они будут действовать с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года включительно", - сообщила пресс-служба правительства.

По данным кабмина, данная мера позволит наладить бесперебойную работу сельхозтоваропроизводителей, производителей комбикормов и других потребителей, обеспечив достаточный уровень удобрений на внутреннем рынке.

Согласно постановлению, общий объем квоты составит почти 18,7 млн т, в том числе для азотных удобрений - более 10,6 млн т, для сложных - более 8 млн т. Кроме того, постановлением утверждены правила распределения квот между участниками внешнеторговой деятельности.

Так, квоты не будут распространяться в том числе на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, на вывоз такой продукции с территории России в рамках международных транзитных перевозок, а также поставки по линии международной гуманитарной помощи.

Работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. В 2022 году по итогам совещания, где обсуждались вопросы развития агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности, глава государства дал правительству указания продлевать при необходимости действие экспортных ограничений для отдельных видов удобрений.