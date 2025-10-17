Собянин: Москва выделит 615 млрд рублей на здравоохранение в 2026 году

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Расходы бюджета Москвы на здравоохранение в 2026 году составят 615 млрд рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

При этом из городского бюджета в 2025 году на здравоохранение было выделено 1,1 трлн рублей с учетом средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

"Бюджет 2026 года: на московское здравоохранение выделим 615 млрд рублей. Это позволит продолжить: комплексную реконструкцию корпусов ГКБ им. В. В. Вересаева, ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова, ГКБ №15 О.М. Филатова, Морозовской ДГКБ и ряда других лечебных учреждений; строительство новых объектов - в ближайшие три года планируем возвести 52 медучреждения, включая настоящие "больницы будущего", тем самым превысив в 1,3 раза темпы строительства медицинской инфраструктуры в предыдущие годы. Объекты будут возведены в том числе за инвесторские средства", - написал мэр.

Он заверил, что в столице продолжат работу по совершенствованию клиентских путей для лечения онкологических, гематологических и нефрологических заболеваний; создание центров женского здоровья по всему городу; реализацию первой в России программы по поддержке репродуктивного здоровья женщин "Стану мамой"; оказание высокотехнологичной медпомощи по всем профилям.

Кроме того, в планах правительства Москвы - развитие инновационных методов лечения, в числе которых операции с использованием робототехники, по эндопротезированию, трансплантации костного мозга, сердца и других органов. По словам Собянина, в результате цифровизации столичного здравоохранения в ближайшие годы искусственный интеллект станет базовой медтехнологией.

Также городской бюджет обеспечит москвичей бесплатными или льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием; позволит увеличить производства лекарственных средств и медицинских изделий в столице. "Доступность и качество столичной медпомощи будет постоянно расти", - заверил мэр.