На мастер-планы Дальнего Востока направят более 292 млрд рублей

Это произойдет благодаря выделению лимита в объеме 5% от госпрограмм от федеральных ведомств

Редакция сайта ТАСС

Владивосток © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Благодаря выделению лимита в объеме 5% от госпрограмм от федеральных ведомств на реализацию мастер-планов Дальнего Востока на реновацию городов будет направлено 292 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Отдельно хочу поблагодарить Министерство финансов Российской Федерации за такую безусловную помощь, поддержку в исполнении поручения президента по выделению в отраслевых программах 5% на реализацию мастер-планов от ненормативно обусловленных затрат. На ближайшую трехлетку, уже по данным ФОИВ (федеральные органы исполнительной власти - прим. ТАСС), которые в своих госпрограммах предусмотрели эти 5%, дополнительные инвестиции в реализацию мастер-планов Дальнего Востока составляют 292 млрд рублей", - сказал министр на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Министр отметил, что "это дополнительный ресурс, который позволяет выдерживать жесткий график исполнения поручения президента по мастер-планам".

Ранее Чекунков заявлял, что до 1 сентября федеральные ведомства должны выделить лимиты в объеме 5% от своих госпрограмм на реализацию мастер-планов городов ДФО.