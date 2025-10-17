Полностью импортозамещенный МС-21 планируют поднять в небо в октябре

Самолет может получить дальнемагистральную версию

Редакция сайта ТАСС

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Полностью импортозамещенный самолет МС-21 планируется поднять в небо в октябре 2025 года, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в Госдуме.

"В этом месяце мы планируем поднять первый импортозамещенный уже полностью МС-21", - сказал он в ходе заседания комитета по бюджету и налогам.

Ранее Алиханов говорил, что машина проходит проверки в летно-испытательном комплексе и в ближайшее время присоединится к программе летных испытаний.

МС-21 - отечественный проект ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета, который должен прийти на смену Ту-154 и семейству Ту-204 на российском рынке. Он также сможет быть альтернативой самолетам зарубежного производства. МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях. Самолет рассчитан на полеты на расстояния до 5,1 тыс. км.

Самолет также может получить дальнемагистральную версию.