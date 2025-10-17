Алиханов: "Байкал" будет готов к взлету с окончанием работ над двигателем ВК-800

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что ведомство продолжает финансировать опытно-конструкторские работы в этой части

Редакция сайта ТАСС

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Легкий многоцелевой самолет "Байкал" будет готов к взлету в этом году после завершения всех лабораторных работ по двигателю ВК-800. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Что касается "Байкала", то вы знаете, мы продолжаем финансировать опытно-конструкторские работы в этой части. <...> Самолет будет готов взлететь в этом году, как только мы закончим всю лабораторию по движку. Вы знаете, что под него создается ВК-800, новый винт", - сказал он.

Первые пять легких самолетов "Байкал" будут поставлены авиакомпании "Аврора" в конце 2026 года, сообщал ранее Алиханов.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" станет заменой советскому многоцелевому самолету Ан-2, в нем девять мест. Крейсерская скорость самолета - до 300 км в час, максимальная дальность полета - 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 тонны - 1,5 тыс. км).