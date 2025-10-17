В ДФО зарплата работников резидентов ТОР на 50% превышает среднероссийскую

В регионе создано более 182 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Средняя зарплата работников резидентов территорий опережающего развития почти на 50% превышает среднероссийскую. Об этом сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"Всего благодаря государственным мерам поддержки с 2015 года нарастающим итогом осуществлено уже почти 6 трлн инвестиций, создано более 182 тыс. рабочих мест. Средняя зарплата работников резидентов ТОР почти на 50% превышает среднюю зарплату по стране", - сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Министр отметил, что бюджетный мультипликатор отношения вложенных бюджетных средств и привлеченных внебюджетных составил 1 к 34.

Территории опережающего развития (ТОР) - это территория, на которой действуют условия, максимально благоприятствующие развитию производственных и промышленных бизнес-проектов. Резидентам предоставляются земельные участки и подключение к инфраструктуре, значительные льготы по основным налогам, вчетверо снижены страховые взносы, действуют упрощенные административные процедуры, таможенные послабления и другие привилегии. Резиденты реализуют более 890 проектов с общим объемом реализованных инвестиций более 3,7 трлн рублей.