СО ЕЭС прогнозирует рост максимума энергопотребления в ДФО на 6%

Прирост пиковых значений ожидается в отопительный период

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Прирост пиковых значений энергопотребления на Дальнем Востоке в отопительный период может увеличиться на 6%. Об этом заявил глава "Системного оператора" Федор Опадчий на совещании по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов.

"По региональным энергосистемам динамика разнородна. Мы видим, что прогнозируется прирост максимума к прошлой зиме: в центре - на 2,4%, на северо-западе - на 1,7%, юг - плюс 1,3% и восток - на 6%. И в этих же энергосистемах, соответственно, прогнозируются новые исторические максимумы текущей зимой", - сказал он.

Опадчий отметил, что энергопотребление в объединенной энергосистеме Дальнего Востока увеличилось с начала 2025 года на 5%, в целом по России показатель снизился на 0,7%.

"Если говорить про структуру потребления - также динамика неравномерна. У нас наблюдается значительное падение крупных объединений Урала и Сибири - соответственно, на 2,4% и на 3,2%. При этом восток в киловатт-часах вырос на 5% с начала года, центр растет, юг. Но по сути все те энергосистемы, где прогнозируется максимум, по мощности они же демонстрируют динамику по киловатт-часам", - сказал он.