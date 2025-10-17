Египет оценил свои потери от кризиса в Красном море в $9 млрд в год

Через Суэцкий канал проходят 20-25 судов в день в обоих направлениях, в то время как до обострения эскалации этот показатель составлял более 75 судов ежедневно

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 октября. /ТАСС/. Египет ежегодно недополучает более $9 млрд доходов от эксплуатации Суэцкого канала из-за обстановки с судоходством в Красном море. Такие данные привел глава МИД Египта Бадр Абдель Аты в ходе выступления в Нью-Дели.

"Мы больше всех пострадали от эскалации в акватории Красного моря: Египет в общей сложности теряет более $9 млрд в год и сталкивается с чистыми убытками", - подчеркнул глава египетского внешнеполитического ведомства. Он добавил, что через Суэцкий канал проходят 20-25 судов в день в обоих направлениях, в то время как до обострения эскалации этот показатель составлял более 75 судов ежедневно. Абдель Аты отметил, что Каир "взаимодействует с рядом партнеров, включая Россию, ЕС, Индию, Китай и США, чтобы урегулировать текущую ситуацию".

Доходы Египта от эксплуатации Суэцкого канала до начала нового витка эскалации на Ближнем Востоке достигали $10 млрд. Денежные поступления от канала являются одной из основных доходных статей египетского бюджета и важным источником пополнения казны валютой. Однако с осени 2023 года Египет теряет прибыль от использования канала, поскольку многие суда по-прежнему вынуждены менять маршруты, опасаясь обстрелов со стороны отрядов мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы), атакующего торговый флот в Баб-эль-Мандебском проливе в знак солидарности с палестинским движением ХАМАС.