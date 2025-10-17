Алиханов: РФ нужно прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов

В противном случае будет диспаритет для собственного производства и импорта, отметил глава Минпромторга

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. России нужно прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов, иначе будет диспаритет для собственного производства и импорта, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Нам необходимо прекращать режим временного ввоза. Может быть, не сию секунду, <...>, но в момент, когда мы будем уже иметь сертифицированные машины, нам совершенно точно нужно уже сейчас декларировать отмену этих льготных режимов для импорта", - сказал он.

"В противном случае у нас диспаритет будет для собственного производства и импорта. Имею в виду в том, что диспаритет по уровню кредитных ставок и доступности финансирования для авиакомпаний", - отметил он.