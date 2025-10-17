Авиапром в 2025 году может получить средства ФНБ и от продажи активов

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал, что его ведомство видит своей главной задачей в этой сфере

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и ресурсы от продажи различных активов могут быть направлены на развитие российской авиапромышленности. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"В этом году мы с Минфином договорились - у нас есть ресурсы как ФНБ, так и ресурсы, которые мы получаем от продажи различных активов, которые направляются на эти цели, о которых я сказал", - сказал он.

В целом, по словам министра, своей главной задачей в этой сфере Минпромторг видит завершение процесса создания производственных мощностей, завершение процесса сертификационных работ по новым самолетам, вертолетам и двигателям и доводку всех моделей до необходимых для авиакомпаний летно-технических характеристик.