Верховный суд Нидерландов отклонил жалобу России по делу ЮКОСа

Суд оставил в силе решение международного арбитража о выплате $50 млрд бывшим акционерам компании

ГААГА, 17 октября. /ТАСС/. Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу РФ по делу ЮКОСа, оставив в силе решение международного арбитража о выплате $50 млрд бывшим акционерам компании. Об этом говорится в постановлении инстанции.

"Верховный суд отклоняет кассационную жалобу Российской Федерации и возлагает на нее обязанность оплатить судебные издержки в размере €16,4 тыс.", - говорится в тексте документа. Как следует из решения, суд также обязал Россию выплатить €2,2 тыс. гонорара адвокатам бывших акционеров и начислить проценты в случае, если эти суммы не будут перечислены в течение 14 дней.

В мотивировочной части отмечается, что Верховный суд королевства согласился с выводами Апелляционного суда Амстердама о том, что доводы Москвы об имевшем место мошенничестве со стороны акционеров ЮКОСа были якобы заявлены "слишком поздно и нарушали принципы надлежащего судебного процесса".

Кроме того, суд счел, что жалоба России относительно юридического статуса связанных с экс-акционерами ЮКОСа компаний Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal после переноса их регистрации с Кипра на остров Мэн якобы необоснованна, поскольку "по нормам обеих юрисдикций эти компании продолжают существовать даже после смены места регистрации".

О деле ЮКОСа

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более 50 млрд долларов трем упомянутым компаниям. Этот вердикт был обжалован в голландском суде. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов удовлетворил кассационную жалобу РФ по одному пункту - о том, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства, - и передал вопрос на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама. Жалобы по другим пунктам, в том числе касающимся толкования положений договора к Энергетической хартии ЕС, были отклонены, а решения по ним признаны окончательными.

Апелляционный суд Амстердама 20 февраля 2024 года постановил, что и жалоба на мошенничество не может служить основанием для отмены арбитражных решений. Это решение было оспорено в Верховном суде Нидерландов.

11 апреля этого года генеральный прокурор королевства рекомендовал высшей инстанции отклонить кассацию РФ и оставить решение международного арбитража в силе.