Роспатент зарегистрировал товарный знак Victoria’s Secret

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак американской компании Victoria’s Secret, приостановившей деятельность в России, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из данных службы, заявка на регистрацию товарного знака Victoria’s Secret подана 23 марта 2025 года из США. Товарный знак регистрируется по двум классам (№ 3, 25) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает средства личной гигиены, одежду для сна, джинсы, платья, а также мужское и женское нижнее белье. Дата истечения действия исключительного права товарного знака в РФ - 23 марта 2035 год.

С начала 2024 года компания подала пять заявок на регистрацию товарных знаков в РФ, два из них были зарегистрированы, по остальным трем проходит экспертиза заявленного обозначения, следует из подсчетов корреспондента ТАСС.

9 марта 2022 года компания Victoria’s Secret временно приостановила работу в России.