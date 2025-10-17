РЖД планируют сократить вакансии и ограничить прием новых сотрудников

Оптимизация штатной численности аппарата управления РЖД направлена на повышение эффективности компании, подчеркнули в холдинге

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют провести оптимизацию штатной численности аппарата управления холдинга для повышения эффективности в условиях снижения объемов работы и сложной экономической ситуации, сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД. В рамках оптимизации планируется сократить вакансии и ввести ограничения на прием новых сотрудников.

"Оптимизация штатной численности аппарата управления РЖД направлена на повышение эффективности компании в условиях снижения объемов работы и сложной экономической ситуации. Прежде всего будут сокращены имеющиеся вакансии и введены ограничения на прием новых сотрудников", - говорится в сообщении.

Как следует из документа, который есть в распоряжении ТАСС, глава холдинга Олег Белозеров поручил разработать предложения по оптимизации штатной численности подразделений аппарата управления и структурных подразделений ОАО "РЖД". Кроме того, гендиректор поручил подготовить план структурных преобразований для приведения организационно-штатной структуры в соответствие с требованиями компании и направить предложения по внесению изменений в штатные расписания аппарата управления и структурных подразделений холдинга в департамент по организации, оплате и мотивации труда. Срок исполнения поручений обозначен 1 ноября 2025 года.

Замгендиректора Сергею Саратову, который занимается направлением управления персоналом и отвечает за заработную плату сотрудников было поручено подготовить и представить на утверждение соответствующие проекты организационно-распорядительных документов ОАО "РЖД" на основании предложений сроком до 21 ноября 2025 года.

В РЖД подтвердили подлинность данного документа.