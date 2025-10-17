МВФ предупредил о замедлении мировой экономики из-за торговой войны США и КНР

В 2026 году базовый рост составит 3,1%, отметили в Международном валютном фонде

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Нарастание экономической напряженности между США и Китаем может привести к снижению темпов роста всей мировой экономики. Такое мнение выразил глава департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона Международного валютного фонда (МВФ) Кришна Шринивасан.

"В нашем отчете мы рассматриваем негативный сценарий, основанный на потенциальном негативном воздействии таможенных пошлин и нарушении цепочек поставок. <...> В отчете о перспективах развития мировой экономики мы отметили, что в следующем году базовый рост составит 3,1%. Если риски повышения пошлин и нарушений цепочек поставок окажутся реальными, темпы роста могут быть на 0,3 процентного пункта ниже", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg TV в ответ на вопрос журналиста о том, как недавнее повышение напряженности в торговых отношениях США и КНР повлияет на прогнозы темпов роста мировой экономики.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о намерении Вашингтона с 1 ноября или ранее увеличить на 100% размер таможенных пошлин в отношении КНР, а также ввести меры экспортного контроля на программное обеспечение. Позже американский лидер заявил, что США уже находятся в состоянии торговой войны с Китаем.