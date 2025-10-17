СГК до конца года завершит реконструкцию двух энергоблоков на Приморской ГРЭС

Работы ведутся на энергоблоках №3 и №6

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует до конца 2025 года завершить реконструкцию двух энергоблоков на Приморской ГРЭС. Об этом заявил технический директор СГК Олег Петров, выступая на совещании по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов.

"По Приморской ГРЭС готовы до конца года завершить реконструкцию двух энергоблоков - энергоблок № 3 и энергоблок № 6", - сказал он.

Петров также отметил, что в ходе подготовки к прохождению осенне-зимнего периода СГК выполнит запланированные ремонтные работы на генерирующем оборудовании станций и сформирует запасы топлива и оборудования.

"Особо хотелось бы сказать, что на следующий отопительный период мы должны войти с энергоблоком Красноярской ТЭЦ-3. На сегодняшний день блок находится на пусконаладочных испытаниях. На следующей неделе планируем пойти на комплексные испытания", - подчеркнул Петров.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, Хакасии и Тувы.