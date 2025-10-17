Источник для допфинансирования ОСК найден

Минпромторг РФ ждет в течение ближайших месяцев программу комплексного капитального развития мощностей верфей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Источник для дополнительного финансирования Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) найден, Минпромторг РФ ждет в течение ближайших месяцев программу комплексного капитального развития мощностей верфей ОСК. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"С коллегами из Министерства финансов и руководством правительства принимались в этом году определенные решения. Источник достаточно существенный для допфинансирования ОСК найден. И мы ждем от них в течение ближайших месяцев представления программы комплексного капитального развития мощностей их верфей", - сказал он.

ОСК - крупнейшая судостроительная компания России. В нее входят более 40 проектно-конструкторских бюро, судостроительных, судоремонтных и машиностроительных заводов, специализированных предприятий в 15 регионах России. В октябре 2023 года президент РФ утвердил передачу в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет государственного пакета акций ОСК.