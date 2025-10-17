Главгосэкспертиза одобрила новый этап реконструкции аэропорта "Толмачево"

Планируется провести модернизацию аэродромной и пассажирской инфраструктуры

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на этап реконструкции аэропортового комплекса "Толмачево" по итогам экспертного сопровождения. Корректировки в документации были связаны в том числе с импортозамещением, сообщили в Главгосэкспертизе РФ.

"Корректировки проектных решений учитывают ряд изменений в задании на проектирование, которые, в свою очередь, обусловлены изменившимися условиями и новыми задачами развития аэропорта. В частности, изменения затронули технические решения в части светосигнального оборудования в связи с импортозамещением", - цитирует пресс-служба учреждения главного эксперта проекта Аллу Клюеву.

Также эксперты рассмотрели изменения по устройству дренажно-насосной станции, системам связи и управления оборудованием и другим объектам и инженерно-техническим коммуникациям.

В ходе реконструкции аэропорта планируется провести модернизацию аэродромной и пассажирской инфраструктуры. В том числе предполагается расширение сети инженерных коммуникаций и размещение дополнительного оборудования. Реконструкцию с 2022 года ведет федеральное учреждение "Ространсмодернизация".

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что собственник намерен завершить второй этап реконструкции аэропорта в 2026 году. "Этап охлаждения экономики российской все-таки, надеемся, закончится в следующем году, и проект будет реализован", - сказал он.

В апреле 2025 года был завершен конкурс на реконструкцию аэропортового комплекса. Согласно проектно-сметной документации, планируется строительство двух рулежных дорожек, площадки для противообледенительной обработки самолетов, аварийно-спасательной станции, учебно-тренировочного комплекса и инженерных сетей. Также подрядчику предстоит установить радар для обзора летного поля, новое метеооборудование и современную светосигнальную систему. Работы начнутся в этом году и завершатся в ноябре 2027 года. Сумма контракта составляет 6,7 млрд рублей.