В СБ РФ выработаны подходы по нейтрализации угроз от применения ИИ

Для противодействия угрозам требуется, в частности, формирование необходимой нормативно-правовой и технической основы, отметили на заседании научно-экспертный совета Совета безопасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Научно-экспертный совет Совета безопасности (СБ) РФ выработал подходы по нейтрализации угроз, которые создаются для страны при использовании технологий искусственного интеллекта.

"Выработаны подходы к нейтрализации данных угроз на основе применения доверенных технологий", - сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ РФ по итогам заседания комитета научно-экспертного совета Совбеза. На совещании рассматривались угрозы национальным интересам России в сфере использования технологий искусственного интеллекта.

Участники заседания констатировали, что для "противодействия данным угрозам требуется формирование необходимой нормативно-правовой и технической основы, включая создание профильных центров по отдельным направлениям исследований в научно-технической, технологической, нормативно-правовой областях, а также в сфере образования".

В пресс-службе отметили, что "были рассмотрены вопросы использования технологий искусственного интеллекта в интересах обеспечения информационной безопасности, а также научно-методические подходы к идентификации фото- и видеоизображений, созданных с использованием технологий типа deepfake. Также "обсуждались основные угрозы национальным интересам РФ при разработке и использовании технологий искусственного интеллекта".

Члены комитета по проблемам информационной безопасности научно-экспертного совета СБ подчеркнули комплексный характер угроз личности, обществу и государству, связанных с распространением в интернете фото- и видеоконтента, созданного с использованием технологии deepfake.