Роспатент зарегистрировал торговый знак Inditex, владеющей Zara

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак испанской компании Inditex, владеющей в том числе брендами одежды Zara и Bershka, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из данных службы, заявка была подана 1 марта 2025 года из Испании. Товарный знак регистрируется по четырем классам (№ 25, № 35, № 39 и № 42) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - одежда, рекламные услуги, транспортные услуги, а также научные и технологические услуги.

В мае 2025 года вице-президент Союза торговых центров, совладелец REC+retail group Наталия Кермедчиева выразила мнение, что возвращение Zara в Россию может произойти после 2027 года, более вероятный сценарий - 2029 год.

Inditex (владеет брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho), у которой в РФ было более 500 магазинов, в начале марта 2022 года решила временно прекратить их работу из-за специальной военной операции на Украине. В октябре того же года компания объявила о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher.

Inditex основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает более 7 тыс. магазинов в 100 странах.