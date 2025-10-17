Минсельхоз и создатели "Смешариков" будут развивать просветительские проекты

Особое внимание будет уделено использованию популярных мультимедийных персонажей и образовательных материалов, отметили в группе компаний "Рики"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минсельхоз России и группа компаний (ГК) "Рики" (создатели "Смешариков", "Фиксиков", "Финника" и других анимационных проектов) будут вместе развивать просветительские проекты о сельском хозяйстве. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали замминистра Ксения Шевелкина и гендиректор ГК "Рики" Юлия Немчина, сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний.

"Его цель - популяризация современных технологий и достижений аграрного сектора среди молодого поколения, формирование интереса у детей и подростков к профессиям и инновациям в агросфере. Планируется развивать образовательные и просветительские инициативы, которые будут воспитывать у молодежи ответственное отношение к земле и труду. Особое внимание будет уделено использованию популярных мультимедийных персонажей и образовательных материалов", - рассказали в ГК "Рики".

Одним из первых совместных проектов станет новый сезон сериала "Ася и Вася", который создается при поддержке Института развития интернета. Его премьера запланирована на начало следующего года, отметили в группе компаний. Также в планах - разработка и производство других медиапроектов, посвященных разным аспектам сельского хозяйства. Отдельный акцент сделают на визуализации современных технологий и достижений, используемых в агропромышленном комплексе.

"Для нас важно, чтобы подрастающее поколение воспринимало сельское хозяйство как современную, технологичную и перспективную сферу. Сотрудничество с ГК "Рики" позволит говорить об этом через медиа, близкие детям - мультфильмы, проекты и героев, которые вдохновляют", - привела пресс-служба слова Шевелкиной.

Немчина отметила, что партнерство с Минсельхозом позволит внести свой вклад в будущее сельского хозяйства России. "Анимация заслуженно считается инструментом "мягкой силы". Мы верим, что яркие истории, запоминающиеся герои, интересные сюжеты способны пробудить интерес у подрастающего поколения к этой важной отрасли экономики, помочь понять разные грани сельского хозяйства, воспитывать ответственное отношение к окружающей среде, что в свою очередь, может способствовать притоку молодых кадров в агропромышленный сектор страны", - подчеркнула она.

ГК "Рики" основана в 2003 году. В ее портфолио - такие известные анимационные бренды, как "Смешарики", "Фиксики", "Малышарики", "Финник" и другие.