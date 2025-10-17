Ford отзовет в США 625 тыс. авто из-за проблем с ремнями безопасности

Есть также проблемы с мониторами камер заднего вида

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Американский автопроизводитель Ford отзовет в США почти 625 тыс. автомобилей из-за неисправной работы ремней безопасности и монитора камеры заднего вида. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

По его информации, отзыву подлежат свыше 332 тыс. автомобилей модели Mustang, в которых были обнаружены проблемы с ремнями безопасности, а также почти 292 тыс. пикапов моделей F-250, F-350 и F-450 из-за неисправностей в работе дисплея камеры заднего вида.

Регулятор указал, что дилеры Ford проведут на автомобилях Mustang проверку ремней безопасности и, при необходимости, заменят дефектные детали. На пикапах они произведут бесплатное обновление программного обеспечения модуля обработки изображений для устранения неисправностей в работе парковочной системы с камерой заднего вида.

Ранее сообщалось, что Ford отзовет в США 115,5 тыс. автомобилей моделей F-250, F-350 и F-450, выпущенных с 2020 по 2021 год, из-за неисправности в системе рулевого управления. Причиной стал дефект, который может привести к отсоединению верхнего вала рулевой колонки и, как следствие, к потере управления транспортным средством.