Вучич: Путин и Трамп могут обсудить передел мировых энергетических рынков

Это определит будущее мира, считает президент Сербии

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что лидеры России Владимир Путин и США Дональд Трамп в ходе предстоящей встречи в Будапеште могут обсудить не только Украину, но и передел мировых энергетических рынков без учета позиции Брюсселя.

"Я бы сказал, что это определит будущее мира. Думаю, они будут говорить и о некоторых других вещах. Дело не только в Украине, речь идет о новой энергетической карте мира, о том, как две великие державы разделят его, всегда учитывая мощный фактор Китая, ведь без Китая нельзя всерьез ничего рассчитывать. Не уверен, что Европе будет оставлена главная роль. По крайней мере, мне кажется, что из действий крупнейших мировых игроков видно - это будет не так", - заявил Вучич журналистам.

Ранее сербский президент заявил, что он ожидает попыток срыва саммита в Будапеште со стороны Евросоюза, Киева и либеральных сил в США.

В четверг Трамп после разговора по телефону с Путиным объявил, что они условились встретиться вскоре в венгерской столице. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров РФ и США, которая может быть организована в Будапеште. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке саммита.