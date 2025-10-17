ЦБ дал рекомендации о защите от мимикрирующих под сервисы онлайн-покупок мошенников

Перед ответом на сообщения с просьбой подтвердить доставку кодом из СМС стоит внимательно прочитать, от кого они пришли и для чего

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Банк России дал рекомендации о защите от мимикрирующих под сервисы онлайн-покупок мошенников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регулятора.

Так, по данным ЦБ, на сообщение от мошенника с просьбой подтвердить доставку кодом из СМС, в регуляторе отметили, что, прежде чем сообщить цифры из СМС или пуш-уведомления, стоит внимательно прочитать, от кого они пришли и для чего. "Нельзя называть никому коды, особенно которые приходят от банка или "Госуслуг", эту информацию просят только мошенники", - отметили в ЦБ.

На просьбу от якобы курьерской службы перейти по ссылке для оформления возврата заказа, в ЦБ предупредили, что мошенники присылают ссылки на фейковые сайты. "Если ввести там данные своей карты, все деньги переместятся в чужой карман", - подчеркнули в регуляторе.

При этом, если пользователя просят скачать какое-либо приложение для устранения возникшей с заказом проблемы, регулятор указывает, что на самом деле мошенники убеждают скачать приложение для удаленного доступа - оно дает злоумышленникам онлайн-доступ к вашему телефону. Все коды, СМС и пароли будут у мошенника.

"Сайты-подделки копируют известные магазины буквально до пикселя. Разница в названии всего в одной букве - и вы уже не в магазине, а на удочке. Мошенники создают онлайн-магазины и привлекают покупателей большими скидками. После оформления заказа появляется заботливая скам-поддержка с предложением скачать приложение для отслеживания доставки. Но следить будут за всеми вашими СМС", - добавили в регуляторе.

Рекомендации о защите

В ЦБ рекомендовали научиться отличать мошеннический сервис от настоящего. Так, по данным регулятора, мошенники пишут в мессенджерах или звонят по аудио или видеосвязи, предлагают скачать сторонние приложения, просят назвать код из СМС, спешат и давят. В то время как сотрудники настоящей технической поддержки общаются только в официальном приложении или на сайте, не присылают ссылки на сторонние приложения, а также не спрашивают никакие коды и личные данные.

Банк России также дал советы о защите пользователям, занимающимся онлайн-шопингом. "Используйте разные пароли для разных сервисов, магазинов, банков. Заведите отдельную карту для онлайн-покупок и кладите на нее деньги перед оплатой заказа. Не переходите по ссылкам из писем и мессенджеров. Скачивайте приложения только из официальных магазинов или с официальных сайтов маркетплейсов", - заключили в ЦБ.