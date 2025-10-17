Курс евро на межбанке поднялся выше 95 рублей впервые с 9 октября

В это же время курс доллара поднимался до 81,24 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Курс евро на российском межбанковском рынке поднялся выше 95 рублей впервые с 9 октября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 12:57 мск, курс евро рос на 0,9% - до 95,02 рубля. В это же время курс доллара на российском межбанковском поднимался на 0,93%, до 81,24 рубля.

К 14:42 мск курс евро замедлил рост и составлял 94,95 рубля (+0,84%), курс доллара не изменился и находился на уровне 81,24 рубля (+0,93%).