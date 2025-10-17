Кондрашов: ЭКГ-рейтинг позволяет оценить ответственность бизнеса перед обществом

Генеральный директор ТАСС отметил, что инструмент помогает учитывать специфику каждого региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. ЭКГ-рейтинг дает возможность не только измерить эффективность той или иной компании, но и оценить ее ответственность перед обществом и государством. Такое мнение на ЭКГ-форуме "СО.ЗНАНИЕ" высказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

"ЭКГ-рейтинг - это мерило не просто эффективности той или иной компании, а ее ответственности перед страной, перед обществом. Сейчас становится понятно, что для хороших компаний деньги перестают быть единственной и главной целью бизнеса. Целями становятся развитие территории, поддержка семьи, польза обществу", - сказал он.

Кондрашов подчеркнул, что ЭКГ-рейтинг является действенным инструментом для регионов, так как позволяет учитывать специфику каждого субъекта. "У каждого региона, конечно же, своя специфика. Мы сегодня восхитились в очередной раз, какой же прекрасный Нижний Новгород. Имперский, чистый, замечательный, мощный. И, конечно же, чувствуется, что и за регионом невероятная мощь", - добавил Кондрашов.

Нижегородская область стала первым регионом в ПФО, принявшем закон о развитии ответственного ведения бизнеса. Сегодня в регионе насчитывается более 1,5 тыс. предприятий, набравших 91 балл и выше в ЭКГ-рейтинге.

О рейтинге

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Это инструмент оценки ответственности бизнеса с самым большим в мире охватом - 7 млн предприятий. В него включены 95% хозяйствующих субъектов страны: от индивидуальных предпринимателей до крупнейших компаний. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.

О форуме

ЭКГ-форум "СО.ЗНАНИЕ" проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО и правительства Нижегородской области. Партнеры мероприятия - "Сбер" и "Россети Центр и Приволжье", бизнес-партнер - "Русполимет".