В России адвокатам предложили разрешить быть предпринимателями

Речь идет о сохранении статуса индивидуального предпринимателя для юристов, которые получат новый статус, после введения закона

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Основатель и генеральный директор юридической компании "Классика истины" Валерия Рытвина предложила в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного реформе института адвокатуры, разрешить тем юристам, которые получат статус адвоката после введения нового закона, сохранить статус индивидуального предпринимателя, если они успели его зарегистрировать ранее. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места проведения мероприятия.

"Есть одно соломоново решение, которое позволит немного смягчить последствия реформы и соблюсти баланс интересов юридических компаний и сообщества адвокатов. Необходимо в законе об адвокатской деятельности предусмотреть возможность совмещения статуса адвоката и ИП, генерального директора или другого сотрудника в ООО для юридических лиц, зарегистрированных до принятия законопроекта, так как у многих компаний зарегистрированы товарные знаки, патенты, история компаний с оборотом", - сказала она. По ее словам, таким образом сотрудники этих компаний не останутся без работы, а собственники юркомпаний смогут продолжить легальную деятельность с уплатой всех налогов.

"На сегодня сторонники предлагают в подобных случаях "ставить номиналов" либо закрывать юрлица, чтобы была возможность получить статус адвоката и ходить в суды", - отметила юрист.

Президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина, которая также принимает участие в этом мероприятии, обещала учесть это предложение в работе над новым законом.

В законе об адвокатуре содержится прямой запрет для адвокатов заниматься индивидуальным предпринимательством.

Так называемый законопроект об обязательном представительстве адвокатов, разработанный Минюстом, проходит процедуру официального согласования с заинтересованными федеральными органами государственной власти и организациями. В дальнейшем он будет направлен на рассмотрение Госдумы. Согласно этому нормативно-правовому документу, интересы граждан и организаций во всех судах смогут представлять только адвокаты. В законопроекте также предусмотрены и исключения. Например, такие правила не будут распространяться на споры, рассматриваемые мировыми судьями, и на дела об административных правонарушениях. Сохраняется право граждан представлять свои интересы лично.