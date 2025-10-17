"Газпром" обновил рекорд суточных поставок в Китай по "Силе Сибири"

Компания превысила свои контрактные обязательства

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. "Газпром" 16 октября установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", превысив свои контрактные обязательства. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"16 октября "Газпром" зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири". Поставленный объем превысил контрактные обязательства "Газпрома", - сказано в сообщении.

В компании напомнили, что это уже четвертый рекорд с момента выхода поставок по газопроводу на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года.