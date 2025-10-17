Госсовет: передача "Россетям" функций "Системного оператора" необходима

Председатель комиссии по направлению "Энергетика" Айсен Николаев подчеркнул, что износ оборудования сетевых компаний в ряде регионов достигает 85%

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Полная передача с 2028 года функций "Системного оператора" компании "Россети" необходима для ускорения развития сетевого хозяйства России. Об этом журналистам сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"Сегодня ведется много дискуссий, однако большинство участников рынка сходятся во мнении, что передача функций "Системного оператора" необходима. Это позволит развивать сетевое хозяйство страны как единый комплекс и обновлять его более быстрыми темпами", - сказал он.

Николаев подчеркнул, что износ оборудования сетевых компаний в ряде регионов достигает 85%. "Это очень серьезная цифра, она должна не просто беспокоить, а по-настоящему тревожить всех, кто отвечает за надежность энергоснабжения", - добавил глава Якутии.

По словам Николаева, во многих субъектах крупные потребители переходят на прямые отношения с Единой национальной сетью или иными структурами, а региональные сетевые организации остаются один на один с бюджетными учреждениями и малым бизнесом. "В таких условиях идет деградация сетевого комплекса, что может привести к серьезным чрезвычайным ситуациям", - отметил он.

Также, отвечая на вопрос о возможном отсутствии конкуренции и появлении монополизации, Николаев отметил, что как представитель региона выступает за обеспечение надежности электросетевых хозяйств, а не за конкурентность. "В наших условиях надежность должна стоять выше всего. Это вопрос безопасности людей и стабильности территорий", - сказал он.

"Россети" ранее заявляли, что поддерживают инициативу о передаче им функций "Системного оператора" (СО ЕЭС) с 2028 года, это позволит исключить дублирующие направления деятельности. Между тем, в "Системном операторе" заявляют, что считают это неприемлемым.